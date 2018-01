Handicap : une application pour trouver une place de parking

Trouver une place handicapé dans une ville inconnue peut vite devenir compliqué. Pour y remédier, Gaëtan de Toffoli a mis au point l’application « Stationnement handicapé ». L’outil recense les places de stationnement réservées aux personnes handicapées.

5 000 places dans 270 villes

Le jeune informaticien doit cette idée à Antoine Maldémé, devenu paraplégique à 22 ans et qui a depuis retrouvé l’usage de ses jambes, rapporte Radio Scoop. L’application indique les emplacements sur une carte, grâce à la géolocalisation. « J’ai utilisé les données accessibles à tous, le réseau d’Antoine, très impliqué dans le monde du handicap, et le mien, précise Gaëtan. À ce jour, nous avons répertorié 5 000 places dans 270 villes » explique Gaétan à L’Est Eclair.

L’application fonctionne sur un mode communautaire. Les utilisateurs peuvent signaler des places non répertoriées sur la carte, ou à l’inverse des emplacements qui n’existent plus. « Je fais des mises à jour presque tous les jours grâce à ces informations et aux données que je trouve sur des sites officiels » assure Gaëtan. Le jeune homme a réalisé ce projet pendant sa recherche d’emploi, après sa licence d’informatique.

Une cartographie à compléter

L’application a été lancée gratuitement sous Android le 1er décembre dernier. Le 19 décembre dernier, « Stationnement handicapé » comptait 170 téléchargements et une vingtaine d’utilisateurs quotidiens. « Nous sommes très contents de ce bon début. L’appli est classée 3e du Top des nouveautés de Google store, dans la catégorie Cartes et navigation » déclare le créateur de l’application. Selon lui, il reste encore du travail.

Gaëtan et Antoine souhaitent encore compléter leur cartographie de la France métropolitaine et de l’Outre-Mer. « Pour Paris par exemple, nous n’avons indiqué que 20 places, ce qui est clairement très loin de la réalité » précise le jeune informaticien. Ils pourront ensuite étendre le service à des pays limitrophes, comme la Belgique. Prochain objectif, doter le système d’un dispositif pour indiquer aux utilisateurs quand une place est occupée.